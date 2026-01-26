Exposition des accrostiches Liberté Libre Lignières

Exposition des accrostiches Liberté Libre

Après la participation des habitants aux acrostiches sur les mots Liberté-Libre , assistez à la présentation et à la lecture des réalisations avec la présence d’une danseuse pour exprimer la liberté à travers la danse. Une exposition sous forme de poésie murale sera visible ensuite à la biblio.

Afin de réaliser une poésie murale qui sera exposée à la bibliothèque de Lignières, déposez ou adressez par mail ou par courrier, un ou plusieurs acrostiche(s) exclusivement à partir des mots Liberté-Libre .

Une présentation et lecture des acrostiches sera proposée aux Bains Douches le 27 mars ainsi qu’une exposition à la bibliothèque municipale de Lignières. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

After residents have contributed their acrostics on the words Liberté-Libre , attend the presentation and reading of the creations, with the presence of a dancer to express freedom through dance. An exhibition in the form of mural poetry will then be on view at the library.

