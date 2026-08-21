Exposition des archives de l’École Blot depuis 1925, École Blot, Reims

Informations pratiques

Exposition des archives de l’École Blot depuis 1925 Samedi 19 septembre, 10h00 École Blot Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez un siècle de savoir-faire. Découvrez l’exposition des archives de l’École depuis 1925 : une immersion unique dans l’histoire de la peinture décorative et l’excellence de l’École.

École Blot 76 rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Zone industrielle du Port Sec Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@ecole-blot.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 52 74 14 30 »}] Fondée à Reims en 1925, l’École Blot est la plus ancienne école de peinture décorative française en activité. Elle forme ses apprenants aux techniques les plus exigeantes : trompe l’oeil, faux bois, dorure, lettre peinte, dans une pédagogie résolument tournée vers la pratique et l’ouverture sur le monde professionnel. Fidèle à son excellence historique tout en s’adaptant aux enjeux contemporains, l’école a enrichi son offre pédagogique avec une Préparation artistique et une formation de Décorateur d’intérieur. Sa mission reste inchangée : former des professionnels compétents, polyvalents et prêts à évoluer dans un secteur en constante mutation.

Explorez un siècle de savoir-faire. Découvrez l’exposition des archives de l’École depuis 1925 : une immersion unique dans l’histoire de la peinture décorative et l’excellence de l’École.

© École Blot