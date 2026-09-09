Exposition des archives, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Exposition des archives 19 et 20 septembre Hôtel de ville Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel de ville à travers les archives

Plongez dans l’histoire du bâtiment de la mairie de Bagnols-sur-Cèze à travers des documents d’archives. Photographies, plans, délibérations et documents administratifs retracent une partie de l’histoire de cet édifice emblématique.

Cette exposition vous invite à découvrir – ou redécouvrir – l’Hôtel de ville sous un autre regard, en révélant notamment les transformations du bâtiment au fil du temps.

Saurez-vous repérer les changements qu’a connus l’Hôtel de ville et les traces du passé encore visibles aujourd’hui ?

Hôtel de ville Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505050 http://bagnolssurceze.fr

L’Hôtel de ville à travers les archives

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