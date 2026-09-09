Exposition : Marianne, icône de la République, Cave de l’hôtel Mallet, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Exposition : Marianne, icône de la République 19 et 20 septembre Cave de l’hôtel Mallet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Marianne, icône de la République », proposée par l’association Marianne de France en partenariat avec la Ville de Bagnols-sur-Cèze, retrace l’histoire et l’évolution du visage de la République depuis le milieu du XIXe siècle.

À travers de nombreux supports iconographiques, découvrez les multiples représentations de Marianne et suivez les transformations de cette figure emblématique au fil du temps. L’exposition permet également de mieux comprendre la diffusion des valeurs républicaines qu’elle incarne.

Cave de l’hôtel Mallet Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie

L’exposition _Marianne, icône de la République_ est proposée par l’association Marianne de France en partenariat avec la ville de Bagnols-sur-Cèze. Dans son parcours, l’exposition retrace l’histoire…

©ville de Bagnols-sur-Cèze