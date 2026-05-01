Martel

Exposition des artistes de Martel et des environs

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Cette année encore, Martel célèbre le talent des nombreux artistes du territoire, en en présentant 16 au cours de cet événement

Cette année encore, Martel célèbre le talent des nombreux artistes du territoire, en en présentant 16 au cours de cet événement. Seront mis en exergue la peinture sous de multiples aspects, mais aussi le pastel, le dessin, la sculpture, l'art brut, la céramique, la broderie. Un hommage sera rendu à notre exposante Cathy Chastagnol, trop vite disparue fin 2025, avec cinq de ses créations.

L'art illumine la vie à consommer d'urgence et sans modération

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 82 27 60 73

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English :

Once again this year, Martel celebrates the talent of the region’s many artists, showcasing 16 of them during the event

L’événement Exposition des artistes de Martel et des environs Martel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne