Exposition des ateliers creatifs Salle des fêtes Luçon
Exposition des ateliers creatifs Salle des fêtes Luçon vendredi 17 avril 2026.
Luçon
Exposition des ateliers creatifs
Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Exposition des ateliers créatifs
Exposition, ateliers art floral, créations manuelles, encadrement, peinture, dessin.
Peinture sur soie, scrapbooking, vannerie.
Entrée libre. Gratuit .
Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 99 72 16 pla.lucon@gmail.com
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English :
Creative workshops exhibition
L’événement Exposition des ateliers creatifs Luçon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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