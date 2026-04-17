Exposition des ateliers creatifs Salle des fêtes Luçon

Luçon

Exposition des ateliers creatifs

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Exposition des ateliers créatifs

Exposition, ateliers art floral, créations manuelles, encadrement, peinture, dessin.

Peinture sur soie, scrapbooking, vannerie.

Entrée libre. Gratuit .

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 7 81 99 72 16 pla.lucon@gmail.com

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English :

Creative workshops exhibition

L’événement Exposition des ateliers creatifs Luçon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud