Exposition des élèves du lycée Rabelais Jazz liberté Le 34 Ecole Intercommunale de Musique Fontenay-le-Comte
Exposition des élèves du lycée Rabelais Jazz liberté Le 34 Ecole Intercommunale de Musique Fontenay-le-Comte mardi 3 novembre 2026.
Fontenay-le-Comte
Exposition des élèves du lycée Rabelais Jazz liberté
Le 34 Ecole Intercommunale de Musique 34 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-16
Date(s) :
2026-11-03
Dans le cadre du Camembert Jazz Festival
.
Le 34 Ecole Intercommunale de Musique 34 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Camembert Jazz Festival
L’événement Exposition des élèves du lycée Rabelais Jazz liberté Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- La Valiztoire lit Tendre est la mer Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 1 juillet 2026
- Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte 4 juillet 2026
- Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026
- Fuego Compagnie Gratte Ciel Les Ricochets en Territoire Esplanade René Cassin Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026
- Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026