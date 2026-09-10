Exposition des photographies de Karl Blossfeldt Bibliothèque Colette Vivier Paris
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Colette Vivier · Paris
Informations pratiques
Photographe allemand, Karl Blossfeldt (1865-1932) a réalisé pendant plus de 30 ans des clichés de plantes, constituant un inventaire extraordinaire de formes et de structures végétales. On peut comparer le résultat de son travail à celui d’un herbier, le tout empreint d’une poésie visuelle exceptionnelle.
Exposition proposée dans le cadre de l’Automne de la science dans les bibliothèques – La nature nous inspire.
Entrée libre, tout public
Partez à la découverte d’un jardin merveilleux…
Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
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