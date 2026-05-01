Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges

Limoges

Exposition des stagiaires des CCM

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Pendant l’exposition Un Oeil sur les stages & ateliers des CCM , vous pourrez venir admirer une multitude d’œuvres réalisées dans les différents ateliers des CCM au cours de la saison 2025/2026. Une formidable occasion de découvrir l’étendue des pratiques artistiques proposées dans les centres au travers d’un florilège de créations des adhérents, enfants ou adultes, des stages et ateliers. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Exposition des stagiaires des CCM

L’événement Exposition des stagiaires des CCM Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole