Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges
Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges jeudi 28 mai 2026.
Limoges
Exposition des stagiaires des CCM
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Pendant l’exposition Un Oeil sur les stages & ateliers des CCM , vous pourrez venir admirer une multitude d’œuvres réalisées dans les différents ateliers des CCM au cours de la saison 2025/2026. Une formidable occasion de découvrir l’étendue des pratiques artistiques proposées dans les centres au travers d’un florilège de créations des adhérents, enfants ou adultes, des stages et ateliers. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
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English : Exposition des stagiaires des CCM
L’événement Exposition des stagiaires des CCM Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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