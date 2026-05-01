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Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges

Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges

Exposition des stagiaires des CCM CCM Jean Gagnant Limoges jeudi 28 mai 2026.

Lieu : CCM Jean Gagnant

Adresse : 7 Avenue Jean Gagnant

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Exposition des stagiaires des CCM

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Pendant l’exposition Un Oeil sur les stages & ateliers des CCM , vous pourrez venir admirer une multitude d’œuvres réalisées dans les différents ateliers des CCM au cours de la saison 2025/2026. Une formidable occasion de découvrir l’étendue des pratiques artistiques proposées dans les centres au travers d’un florilège de créations des adhérents, enfants ou adultes, des stages et ateliers.   .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00 

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English : Exposition des stagiaires des CCM

L’événement Exposition des stagiaires des CCM Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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