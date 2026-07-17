Exposition d’oeuvres d’artistes coréens, Église luthérienne de Bon-Secours, Paris

Informations pratiques

Exposition d’oeuvres d’artistes coréens 19 et 20 septembre Église luthérienne de Bon-Secours Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres réalisées par des artistes coréens de l’église coréenne presbytérienne de Paris.

Venez découvrir une sélection exclusive d’œuvres d’art créées par des artistes coréens au cœur de ce lieu historique. Nos guides seront à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l’exposition. Une belle opportunité de célébrer l’échange culturel et la création artistique dans un espace d’exception.

Église luthérienne de Bon-Secours 20 Rue Titon, 75011 Paris, France Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0144935516 https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com https://www.facebook.com/Paroisse-luthérienne-de-Bon-Secours-Eglise-Protestante-Unie-de-France-138003139631063/ Église construite à la demande de la communauté luthérienne alsacienne du Faubourg-Saint-Antoine, par l’architecte Augustin Rey, en 1895-1896. Ouverte le dimanche matin.

Exposition d’oeuvres réalisées par des artistes coréens