Exposition d’ouvrages du fonds local et de photographies, bibliothèque municipale Yvonne Oddon, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Exposition d’ouvrages du fonds local et de photographies 19 et 20 septembre bibliothèque municipale Yvonne Oddon Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition sur le thème de la photographie :

ouvrages de fonds local, photographies de Jean Boucquemont, photographies fournies par les habitants, sur le thème de la vie des villages, à tous les âges, au fil du temps.

bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron 26410 Châtillon en Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition sur le thème de la photographie :