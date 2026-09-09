Exposition d’ouvrages du fonds local et de photographies, bibliothèque municipale Yvonne Oddon, Châtillon-en-Diois
samedi 19 septembre 2026 · bibliothèque municipale Yvonne Oddon · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Exposition d’ouvrages du fonds local et de photographies 19 et 20 septembre bibliothèque municipale Yvonne Oddon Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Exposition sur le thème de la photographie :
ouvrages de fonds local, photographies de Jean Boucquemont, photographies fournies par les habitants, sur le thème de la vie des villages, à tous les âges, au fil du temps.
bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron 26410 Châtillon en Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition sur le thème de la photographie :
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