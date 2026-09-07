Visite guidée de la tour de l’horloge, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Visite guidée de la tour de l’horloge Samedi 19 septembre, 09h00 Place du reviron, Châtillon-en-Diois Drôme

3 visites successives limitées à 10 personnes chaque fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite de la tour de l’horloge.

Place du reviron, Châtillon-en-Diois Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0611768536 fontaine

Visite de la tour de l’horloge.

©Lander Marchionni