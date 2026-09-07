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Visite guidée de la tour de l’horloge, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

samedi 19 septembre 2026 · Place du reviron, Châtillon-en-Diois · Châtillon-en-Diois

Visite guidée de la tour de l’horloge, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du reviron, Châtillon-en-Diois
Adresse
Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
3 visites successives limitées à 10 personnes chaque fois

Visite guidée de la tour de l’horloge Samedi 19 septembre, 09h00 Place du reviron, Châtillon-en-Diois Drôme

3 visites successives limitées à 10 personnes chaque fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite de la tour de l’horloge.

Place du reviron, Châtillon-en-Diois Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0611768536 fontaine
Visite de la tour de l’horloge.

©Lander Marchionni

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