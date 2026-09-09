Exposition du patrimoine des sapeurs-pompiers des yvelines, Château de Rambouillet, Rambouillet

Informations pratiques

Exposition du patrimoine des sapeurs-pompiers des yvelines Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir 4 véhicules anciens de sapeurs-pompiers des Yvelines !

2 véhicules de prestige, uniques en France, seront exceptionnellement exposés !

Passionnés de véhicules anciens, de pompiers ou simplement curieux : cet événement est fait pour vous !

Venez nombreux découvrir ces pièces exceptionnelles et plonger dans l’histoire des secours des Yvelines !

Une occasion unique de venir échanger avec les passionnés et les sapeurs-pompiers, découvrir ces véhicules historiques et partager un moment convivial en famille.

Château de Rambouillet 1 Place de la Libération, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France +33134830025 https://www.chateau-rambouillet.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2003857154940400048 »}] Rambouillet est l’exemple unique d’un château qui a connu à la fois l’Ancien Régime, l’Empire et la République. Situé à proximité de Versailles, et à une cinquantaine de kilomètres de Paris, il offre un refuge parfait pour goûter un peu de quiétude à l’écart du pouvoir. A cela s’ajoute la présence de l’une des plus belles forêts d’Île-de-France, réputée pour la qualité de ses chasses. Véritable havre de paix, le lieu est donc idéal pour combiner vie de famille et rencontres diplomatiques de haut vol, dans un style décontracté. De quoi attirer ici les plus grandes figures de notre Histoire telles que Louis XVI, Napoléon Ier, ou encore Charles de Gaulle. SCNF gare de Rambouillet (depuis la gare Montparnasse) / RN10 Depuis la gare : bus A (sauf le dimanche)

Venez découvrir 4 véhicules anciens de sapeurs-pompiers des Yvelines !

©UDSPY