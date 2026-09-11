Exposition d’un tableau inédit de Titien, éclairé par de nouvelles découvertes scientifiques., Château de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Exposition d’un tableau inédit de Titien, éclairé par de nouvelles découvertes scientifiques. 19 et 20 septembre Château de Chantilly Oise

Compris dans le billet horodaté 1 Jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un tableau inédit de Titien représentant un Ecce Homo (la représentation du Christ couronné d’épines après la Flagellation) issu d’une collection privée chypriote a permis aux laboratoires APAC de l’Institut chypriote de mener des investigations scientifiques de pointe.

Les découvertes qui en résultent éclairent le processus de création de Titien et entrent en résonnance avec celles menées avec l’aide du C2RMF sur la version de l’Ecce Homo de Titien et son atelier au musée Condé. C’est une confrontation stimulante entre ces deux tableaux, alliant analyses stylistique, iconographique et scientifique, qui sera offerte au visiteur.

Cet accrochage, situé dans la Galerie de Psyché du château, illustrera comment la science peut se mettre au service de l’art.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr Petit château construit vers 1560 par Jean Bullant pour le connétable Anne de Montmorency ; au premier étage, appartements des princes de Condé, décorés aux XVIIe et XVIIIe siècles ; au rez-de-chaussée, appartement du duc d’Aumale, décoré au XIXe siècle. Jeu de Paume construit au XVIIIe siècle. Grand château reconstruit à la fin du XIe siècle (rasé à la Révolution) par Honoré Daumet pour abriter les collections du duc d’Aumale, qui légua son domaine à l’Institut de France en 1886. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Un tableau inédit de Titien représentant un Ecce Homo (la représentation du Christ couronné d’épines après la Flagellation) issu d’une collection privée chypriote a permis aux laboratoires APAC de de…

© musée Condé