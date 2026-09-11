Exposition « Empreintes du temps, Chantilly par les cartes postales », place Omer Vallon Chantilly, Chantilly
samedi 19 septembre 2026 · place Omer Vallon Chantilly · Chantilly
Informations pratiques
Exposition « Empreintes du temps, Chantilly par les cartes postales » 19 et 20 septembre place Omer Vallon Chantilly Oise
exposition en accès libre, présentée sur les grilles de la Fondation Condé place Omer Vallon, du parking du Réservoir, de la bibliothèque rue d’Aumale, du parc Watermael Boitsfort et au city stade du Bois-Saint-Denis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans les années 1910, le marché de la carte postale bat son plein. Celle-ci connaît un essor spectaculaire grâce aux progrès de la photographie et de l’imprimerie. Elle devient le principal moyen de communication rapide, avant la généralisation du téléphone. Les éditeurs parcourent alors les villes et villages pour photographier rues, commerces, monuments, événements et scènes de la vie quotidienne. Des millions de cartes sont éditées chaque année, constituant aujourd’hui un témoignage exceptionnel. Découvrez le Chantilly de la Belle Époque et observez les métamorphoses de la ville et la permanence de son patrimoine.
place Omer Vallon Chantilly place Omer Vallon Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
Dans les années 1910, le marché de la carte postale bat son plein. Celle-ci connaît un essor spectaculaire grâce aux progrès de la photographie et de l’imprimerie. Elle devient le principal moyen de…
© ville de Chantilly
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