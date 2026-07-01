Informations pratiques

Lignières

Exposition DUO Terre et Mer

32 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11

À travers la douceur des pastels de Daniel Cozette et les créations en terre façonnées avec sensibilité par Martine Rigolet, laissez-vous porter dans une atmosphère artistique guidée par la spontanéité, la finesse et la passion de la création.

Les artistes nous font l’honneur de leur présence le samedi 11 juillet après-midi pour échanger avec eux autour de leur travail et de leur passion.

Pastelliste de renom, Daniel Cozette dévoile une série d’œuvres inspirées des paysages marins, tandis que Martine Rigolet exprime son art à travers des sculptures de personnages et des céramiques florales, mettant en lumière toute la richesse et la délicatesse du travail de la terre. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

%C0 Through the soft pastels of Daniel Cozette and the clay creationswith great sensitivity by Martine Rigolet, let yourself be swept away into an artistic atmosphere guided by spontaneity, finesse, and a passion for creation.

L’événement Exposition DUO Terre et Mer Lignières a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LIGNIERES