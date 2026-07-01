Informations pratiques

Lignières

Histoires et créations d’été

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28

Dès 4 ans, laissez-vous emporter par des histoires captivantes et laissez libre court à votre créativité en participant à ces ateliers hebdomadaires.

Les enfants confectionneront un appareil photo le jeudi 9 et des marques-pages, le jeudi 16 juillet. Les mardis 21 et 28 juillet ils s’adonneront à la création de cartes-postales pop-up et d’un aquarium. Ces ateliers gratuits sont sur inscription auprès de la bibliothèque de Lignières. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

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English :

Starting at age 4, let yourself be swept away by captivating stories and give free rein to your creativity by participating in these weekly workshops.

L’événement Histoires et créations d’été Lignières a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LIGNIERES