Exposition : « Eau, l’expo », Galerie Jules Salles, Nîmes

Informations pratiques

Exposition : « Eau, l’expo » 19 et 20 septembre Galerie Jules Salles Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Molécule simple aux propriétés exceptionnelles, l’eau est au cœur de la vie.

De sa naissance cosmique à son rôle dans l’émergence du vivant, jusqu’aux enjeux actuels de sa préservation, l’exposition « Eau, l’expo » propose un voyage au fil de l’eau.

Une invitation à repenser notre relation à cette ressource essentielle et à imaginer des usages durables.

Galerie Jules Salles 13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 73 45

Molécule simple aux propriétés exceptionnelles, l’eau est au cœur de la vie.

©Muséum d’histoire naturelle