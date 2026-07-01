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Exposition : « Eau, l’expo », Galerie Jules Salles, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Galerie Jules Salles · Nîmes

Exposition : « Eau, l’expo », Galerie Jules Salles, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie Jules Salles
Adresse
13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Exposition : « Eau, l’expo » 19 et 20 septembre Galerie Jules Salles Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Molécule simple aux propriétés exceptionnelles, l’eau est au cœur de la vie.
De sa naissance cosmique à son rôle dans l’émergence du vivant, jusqu’aux enjeux actuels de sa préservation, l’exposition « Eau, l’expo » propose un voyage au fil de l’eau.
Une invitation à repenser notre relation à cette ressource essentielle et à imaginer des usages durables.

Galerie Jules Salles 13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 73 45
Molécule simple aux propriétés exceptionnelles, l’eau est au cœur de la vie.

©Muséum d’histoire naturelle

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