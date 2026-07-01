Exposition « Échos de guerre », Nemausus I, Nîmes

Informations pratiques

Exposition « Échos de guerre » Samedi 19 septembre, 14h00 Nemausus I Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Exposition « La nuit défigurée : gueules cassées »

Dans ce projet, l’expression « gueules cassées » désigne non seulement les blessés de la Première Guerre mondiale, mais plus largement les victimes collatérales des conflits.

Cette exposition d’Erent, accompagnée d’une performance de Jean-Pierre Hercourt et de Pascal Deleuze, rend hommage à toutes les victimes des guerres d’hier et d’aujourd’hui. Si les conflits diffèrent par des techniques d’armement toujours plus sophistiquées, les blessures et les souffrances, elles, demeurent les mêmes, pour les vainqueurs comme pour les vaincus, pour les soldats comme pour les civils.

Nemausus I Cours Nemausus, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 07 68 46 07 45 http://bienvenue-a-bord.overblog.com/ Dans ce projet expérimental, l’architecte Jean Nouvel a prouvé que l’habitat social pouvait être synonyme de qualité architecturale en créant deux structures horizontales évoquant la forme d’un navire.

Exposition « La nuit défigurée : gueules cassées »

©Erent Courtesy Galerie NegPos