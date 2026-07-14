Informations pratiques

Angers

Exposition Elodie Verdier Origine

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-11-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05

Exposition d’Elodie Verdier présentant une série de dessins sur le thème du fœtus et de l’origine. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Exposition Elodie Verdier Origine Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers