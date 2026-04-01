Tempo Rives Jardin du musée des Beaux-Arts Angers
Tempo Rives Jardin du musée des Beaux-Arts Angers jeudi 16 juillet 2026.
Angers
Tempo Rives
Jardin du musée des Beaux-Arts 35, Boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04
Pour sa nouvelle édition, Tempo Rives revient en 2026 du 16 juillet au 8 août avec la même promesse des concerts gratuits pour des soirées festives et chaleureuses, où la musique crée des souvenirs inoubliables. .
Jardin du musée des Beaux-Arts 35, Boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00
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English :
L’événement Tempo Rives Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers
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