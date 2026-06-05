Saint-Céré

Exposition Embarcation l’imaginaire

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:30:00

fin : 2026-06-17 19:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Un collectif d’artistes s’est réuni à l’invitation de Stanko Kristic, sculpteur-mosaïste dont les créations nous transportent dans un univers de légendes et de rêves

Un collectif d’artistes s’est réuni à l’invitation de Stanko Kristic, sculpteur-mosaïste dont les créations nous transportent dans un univers de légendes et de rêves

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

A collective of artists came together at the invitation of Stanko Kristic, a mosaic sculptor whose creations transport us into a world of legends and dreams

L’événement Exposition Embarcation l’imaginaire Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne