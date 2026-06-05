Exposition Embarcation l’imaginaire Saint-Céré
Exposition Embarcation l’imaginaire Saint-Céré vendredi 5 juin 2026.
Saint-Céré
Exposition Embarcation l’imaginaire
Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:30:00
fin : 2026-06-17 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Un collectif d’artistes s’est réuni à l’invitation de Stanko Kristic, sculpteur-mosaïste dont les créations nous transportent dans un univers de légendes et de rêves
Un collectif d’artistes s’est réuni à l’invitation de Stanko Kristic, sculpteur-mosaïste dont les créations nous transportent dans un univers de légendes et de rêves
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
A collective of artists came together at the invitation of Stanko Kristic, a mosaic sculptor whose creations transport us into a world of legends and dreams
L’événement Exposition Embarcation l’imaginaire Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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