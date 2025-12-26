Exposition Embarquons?! Marins?: destins & équipages 400 ans de la Marine nationale Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Exposition Embarquons?! Marins?: destins & équipages 400 ans de la Marine nationale

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-25

En articulant patrimoine maritime, histoire locale et devoir de mémoire, cette exposition abordera le thème du marin au travers de Archives personnelles de l’illustre Amiral du Chayla dont nous célébrons cette année le bicentenaire de la mort pour la partie XVIIIe / début XIXe?;

Documents de 1870 (siège de Paris, mise en œuvre des montgolfières dont une porteuse de courriers se posa dans l’Yonne)?; Documents de 1914 avec le front de l’Yser et les régiments de Marins?; 1940 et 1944 avec les commandos en Normandie, les actions de la 2DB et du régiment blindé de fusiliers marins dont certains détachements participèrent aux actions locales concomitamment de la Libération de Paris en Août 1944.

Archives personnelles (photos, textes et documents) d’un dentiste de la Marine lors de sa campagne-école sur le croiseur Jeanne d’Arc en 1932 (issues d’une collection privée). Mais aussi la forte image rémanente de la Marine au travers du monde des arts et lettres, les synonymes du fort attachement du grand public à la Marine?: pompon, marinière, pâté Hénaff, chants traditionnels, vocabulaire maritime, matelotage et arts populaires (peintures sur les sacs de matelots) et une collection de plus de 100 cartes postales humoristiques par Gervèse .

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Exposition Embarquons?! Marins?: destins & équipages 400 ans de la Marine nationale

L’événement Exposition Embarquons?! Marins?: destins & équipages 400 ans de la Marine nationale Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)