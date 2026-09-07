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Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – De Boulogne à Briska », Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Annonciades · Boulogne-sur-Mer

Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – De Boulogne à Briska », Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Annonciades
Adresse
18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
entrée libre

Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – De Boulogne à Briska » 19 et 20 septembre Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parcours présenté aux Annonciades propose une immersion dans le contexte artistique et documentaire de l’œuvre de Frechon, mise en dialogue avec d’autres photographes régionaux et pictorialistes de son époque et, en résonance contemporaine, avec les photographies réalisées par les élèves du Lycée Maritime du Portel.
Tout public.
Dans le cloître de la bibiothèque des Annonciades

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Immersion dans le contexte artistique et documentaire du photographe Frechon JEP journées du patrimoine

Service VAH Boulogne-sur-Mer

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