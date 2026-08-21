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Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – Regards croisés », Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Ecole Municipale d’Art · Boulogne-sur-Mer

Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – Regards croisés », Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecole Municipale d’Art
Adresse
Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
entrée libre

Exposition « Emile Frechon : le retour à Boulogne – Regards croisés » 19 et 20 septembre Ecole Municipale d’Art Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition explore l’œuvre française d’Emile Frechon, centrée sur le Boulonnais et la Picardie. Elle met en lumière ses vues de paysages et scènes maritimes, entre observation du réel et approche artistique, et révèle la construction de son regard entre mémoire des lieux, mise en scène et sensibilité naturaliste. Le parcours interroge la transformation des paysages et la frontière entre document et création artistique. Un dialogue avec des artistes contemporains — Bertrand Gadenne, Philippe Manière, Hélène Marcoz, Jean-Philippe Martin et Viearonde — prolonge ces questionnements et inscrit l’héritage de Frechon dans la création actuelle.
Cette exposition du photographe Émile Frechon (1848-1921) est labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la culture.
Gratuit, en accès libre dans la salle d’exposition de l’Ecole d’art

Ecole Municipale d’Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découverte du travail photographique d’Emile Frechon en dialogue avec la création d’artistes contemporains

Emile Frechon

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