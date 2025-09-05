Exposition Empreintes et transparences Amiens

Du 9 juin au 23 juillet

— Vernissage mardi 9 juin à 18h30

— Visite guidée mardi 16 juin à 18h

— Visite pic-nic mercredi 17 juin à 12h30

Quand le dessin capte l’empreinte et que l’image s’efface, naît un dialogue sensible entre matière et absence.

Justine Beaumont explore les multiples états du dessin, entre empreinte, geste et matière. Le plomb, son matériau de prédilection, enregistre chaque impact et devient matrice. Le dessin vacille entre violence du geste et délicatesse du transfert.

Périne Christiaen articule son travail autour de la photographie et de l’image sous toutes ses formes. Un jeu côtoyant la transparence, le flou et la superposition, montrant une réalité qui se trouble et se réinvente. Ainsi, tandis que l’une imprime la trace, l’autre suggère l’absence, le tout dans un jeu d’empreintes et de transparence.

Elles seront accompagnées et soutenues pendant cette saison pour la préparation de cette exposition.

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

