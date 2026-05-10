Exposition en partenariat avec le Fonds d’art contemporain Paris-Collections Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

En écho au fonds de documents

consacré à l’Asie de la médiathèque Melville, le Fonds d’art contemporain de la

Ville de Paris propose de découvrir 3 artistes de sa collection, témoins

d’échanges artistiques entre la capitale française et le Pays du soleil levant.

Le public pourra découvrir pour

la première fois 4 petites peintures de l’artiste japonais Toshio

Bando (1895-1973). Né en 1895 à Tokushima, il emménage à Paris en 1922. Au

côté de son ami et compatriote Léonard Foujita, il fréquente le quartier de

Montparnasse et son active scène artistique. En 67, peu avant son décès, il fait

don à la Ville de Paris de quatre petits tableaux, une nature morte et trois

portraits d’animaux, oiseaux et chats. Grand

ami des animaux de compagnie, Toshio Bando a réalisé de nombreux portraits

expressifs et sensibles de ses compagnons.

En parallèle de ses œuvres

modernes, l’accrochage met en avant deux artistes contemporains. Taro Izumi est

un artiste japonais né en 1976 à Nara. En 2009, en résidence à Paris, il tourne

la vidéo Napoléon, inspirée par sa découverte du centre touristique de

la capitale. A l’opposé, Céline Vaché-Olivieri est une artiste française née en

1978 à Paris. Dans sa série Contrebande, elle s’inspire de la technique

japonaise de pliage et nouage textile du furoshiki.

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Le Fonds d’art contemporain est un service culturel géré par la direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris. Héritier des collections municipales constituées depuis 1816, il est riche de plus de 23 400 œuvres, dont plus de 4 800 pour la période contemporaine.

Cette collection, complémentaire de celle des musées parisiens, a aujourd’hui une vocation toute particulière : celle de sortir de ses murs, d’irriguer le territoire parisien, d’aller à la rencontre de multiples publics.

Pendant tout l’été, venez découvrir les œuvres de trois artistes d’art contemporain dans le 13e arrondissement !

Du mercredi 03 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :

gratuit

Gratuit en entrée libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.billetweb.fr/pro/melville +33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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