Exposition en plein air sur l’histoire de Port Camargue, Capitainerie de Port Camargue, Le Grau-du-Roi
vendredi 18 septembre 2026 · Capitainerie de Port Camargue · Le Grau-du-Roi
Informations pratiques
Exposition en plein air sur l’histoire de Port Camargue 18 – 20 septembre Capitainerie de Port Camargue Gard
Libre d’accès.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Exposition en plein air
Parcourez les quais à pied ou à vélo et plongez dans 50 ans d’histoire de Port Camargue.
Flyer gratuit disponible à la Capitainerie & à l’Office de Tourisme
Sorti des eaux en 1969, Port Camargue incarne la vision avant-gardiste et audacieuse de ceux qui ont souhaité sa construction et participé à sa mise en oeuvre.
Un parcours exétrieur de 29 panneaux sur les quais et jusqu’au coeur des marinas vous propose aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir ses origines, l’histoire de sa construction, ses richesses et ses évolutions.
Point de départ du parcours à la Capitainerie de Port Camargue
Capitainerie de Port Camargue 5 avenue du Centurion, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie
Exposition en plein air
© Port Camargue
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