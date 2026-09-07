Visite commentée : les coulisses du théâtre, Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel, Le Grau-du-Roi
samedi 19 septembre 2026 · Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel · Le Grau-du-Roi
Informations pratiques
Visite commentée : les coulisses du théâtre Samedi 19 septembre, 09h15, 10h45, 12h15 Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel Gard
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Le théâtre Jean-Pierre Cassel invite le public à découvrir ses coulisses lors de visites en petits groupes.
Loges, régie et espaces habituellement réservés aux artistes et aux équipes techniques se dévoilent le temps d’une visite d’1h15.
Gratuit – Tout public
Groupes de 10 personnes.
Inscription obligatoire auprès du théâtre au 04 66 51 10 73
Palais des Sports et de la Culture – Espace Jean-Pierre Cassel 240 allée Léopold-Rosso, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 51 10 73 »}]
Le théâtre Jean-Pierre Cassel invite le public à découvrir ses coulisses lors de visites en petits groupes.
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