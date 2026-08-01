Exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste Place du 11 novembre Saugues

Informations pratiques

Saugues

Exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste

Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-14 2026-09-01

Exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste.

.

Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition %AB En train libre %BB, V%E9ronique B%E9n%E9, sketchbook artist.

L’événement Exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste Saugues a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier