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AGENDA · Saugues

Soirée Paëlla Saugues

vendredi 14 août 2026 · Saugues

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Snack de la Seuge
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Soirée Paëlla

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez profiter d’une soirée Paëlla animée par Moris Bouchon, incluant plat et dessert. Réservation au 06 33 71 96 22
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Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 71 96 22 

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English :

Come enjoy a Paella night hosted by Moris Bouchon, including a main course and dessert. Reservations at 06 33 71 96 22

L’événement Soirée Paëlla Saugues a été mis à jour le 2026-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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