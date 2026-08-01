Informations pratiques

Saugues

Soirée Paëlla

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez profiter d’une soirée Paëlla animée par Moris Bouchon, incluant plat et dessert. Réservation au 06 33 71 96 22

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Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 71 96 22

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English :

Come enjoy a Paella night hosted by Moris Bouchon, including a main course and dessert. Reservations at 06 33 71 96 22

L’événement Soirée Paëlla Saugues a été mis à jour le 2026-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier