Exposition « Enquêtes au cœur des affaires judiciaires marnaises », Archives départementales, Reims

Informations pratiques

Exposition « Enquêtes au cœur des affaires judiciaires marnaises » Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales Marne

Visites guidées de l’exposition à 14 h, 15 h et 16 h. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’exposition qui porte cette année sur les dossiers judiciaires marnais du XIIIe siècle à nos jours est l’occasion de (re)découvrir certains procès, des plus célèbres aux plus ordinaires.

Archives départementales 44 Avenue de l’Yser, 51100 Reims, France Reims 51100 Europe Marne Grand Est 0326851758 https://archives.marne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives51reims@marne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 85 17 58 »}] Le centre de Reims, même s’il abrite les fonds anciens des établissements rémois d’Ancien Régime, est davantage tourné vers l’histoire des deux guerres mondiales, la collecte et le traitement des archives contemporaines et la collecte des archives privées d’entreprises et d’associations. Bus ligne D, terminus « Faculté des sciences ».

L’exposition qui porte cette année sur les dossiers judiciaires marnais du XIIIe siècle à nos jours est l’occasion de (re)découvrir certains procès, des plus célèbres aux plus ordinaires.

© Fred Laures