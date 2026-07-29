Exposition Éphémères Dialogue entre les peintures d’O’Neill Cushman et de Miriam Hartmann Atelier Galerie À Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Éphémères Dialogue entre les peintures d’O’Neill Cushman et de Miriam Hartmann

Du 23/09 au 10/10/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Du 2 au 4 octobre de 10h à 13h et de 15h à 19h Les Journées Nationales des Artistes JNA 2026. Atelier Galerie À 9 rue Loubon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-23

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-23

O’Neill Cushman revient sur son rapport au moment présent et à la nature. Le peintre du paysage arpente sans cesse les motifs aixois à la recherche d’instants, qu’il interprète au gré d’un travail sur la couleur et le mouvement.

Le peintre américain O’Neill Cushman, installé en Provence depuis plus de dix ans, revient sur son rapport au moment présent et à la nature. Peintre du paysage, O’Neill arpente sans cesse les motifs aixois à la recherche d’instants, qu’il interprète au gré d’un travail sur la couleur et le mouvement. C’est cette présence au monde et dans l’éphémère qu’il nous donne à voir dans cette exposition, où ses toiles dialoguent avec celles de Miriam Hartmann artiste peintre, propriétaire de l’Atelier-Galerie À Aix-en-Provence.



O’Neill Malgré plus de quinze ans passés à peindre dans le paysage, je reste constamment surpris par combien la Nature change. Jour après jour, heure après heure, elle se transforme perpétuellement.

Bien sûr, certains motifs dans le paysage sont reconnaissables, ils se répètent, mais sans jamais être tout à fait les mêmes. Chaque chêne d’une forêt est unique, chaque lever de soleil se manifeste comme pour la première fois. La Nature est une artiste qui travaille en séries, chaque œuvre distincte de la précédente.

Dans mes peintures, je ne cherche pas à recréer ce que je vois de manière littérale, ni à expliquer ou exprimer une idée en particulier. Ce que j’essaye de trouver dans la Nature, c’est cet instant particulier et éphémère, qui révèle une harmonie unifiée, faite de formes, de rythmes, de couleurs et de mouvements. Sur ma toile, je recrée alors un ensemble et une structure qui sont parallèles à la Nature, construisant l’image de la manière dont la Nature se construit elle-même.

Cependant, il existe une différence entre l’instant de la Nature et celui du peintre.

Dans la Nature, l’instant est fini dès qu’il commence ; comme un oiseau qui se pose sur une branche, il arrive puis il est parti. L’éphémère disparaît. L’instant du peintre sort de la temporalité pour s’accomplir sous la forme d’une peinture, et sur la toile, l’éphémère devient éternel.

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Miriam Entre la galerie, l’atelier et la peinture en plein air, dans les paysages qui ont inspiré Paul Cezanne, j’alterne entre la peinture dans mon atelier, l’accueil du public et des amis artistes à la galerie et mon travail dans la nature ; à Châteaunoir. Au fil des ans, s’est construite une histoire, la mienne, qui se transmet à travers mes œuvres.

Mon approche artistique se distingue des tentatives visant à trouver un style ou à rejoindre une école. Je la considère comme fluide, elle tient compte de la complexité du monde. Il y a une interaction et une influence permanentes entre l’artiste, le lieu et l’œuvre. L’œuvre ne se contente pas d’être un témoignage, elle devient sujet, elle-même actrice. Ainsi, le travail de l’artiste participe à la construction du monde et à son évolution. .

Atelier Galerie À 9 rue Loubon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 80 49 01 hartmann.miriam@orange.fr

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English :

O’Neill Cushman reflects on his relationship with the present moment and nature. The landscape painter constantly explores the scenes of Aix in search of fleeting moments, which he interprets through his work with color and movement.

L’événement Exposition Éphémères Dialogue entre les peintures d’O’Neill Cushman et de Miriam Hartmann Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence