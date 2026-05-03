Azay-le-Rideau

Exposition estivale La grande histoire du cinéma

18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

27 juin au 31 août

Plongez au coeur de plus d’un siècle de magie cinématographique avec une exposition qui retrace la grande histoire du 7e art.

En écho, découvrez au moulin, l’exposition photographique consacrée à l’univers de la

mode au cinéma.

27 juin au 31 août

Plongez au coeur de plus d’un siècle de magie cinématographique avec une exposition qui retrace la grande histoire du 7e art. Des premiers films muets aux superproductions contemporaines, en passant par l’invention des studios, les acteurs mythiques et les révolutions techniques, cette exposition propose un voyage fascinant à travers les époques et les styles.

Costumes, photographies rares, affiches d’époque, extraits de films, objets emblématiques et anecdotes de tournage dévoilent les coulisses d’un art qui n’a cessé de se réinventer. Le boudoir Brigitte Bardot rendra un hommage tout particulier à cette actrice légendaire.

En écho, découvrez au moulin, l’exposition photographique consacrée à l’univers de la mode au cinéma. .

18 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

This year, Azay-le-Rideau will be hosting a free exhibition for the general public on a cinema legend. We’ll let you imagine and then discover the surprise we’re preparing for you in the summer of 2024.

L’événement Exposition estivale La grande histoire du cinéma Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme