Exposition été indien L’Atelier Galerie Toucy
mercredi 29 juillet 2026 · L'Atelier Galerie · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Exposition été indien
L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-10-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Deuxième exposition estivale de L’association Quartier des créateurs.
Au programme
Cyanotypes de David di Paolo
Vaiselle contemporaine en porcelaine de Joe Christopherson
Grès et émaux à l’oxyde de fer d’Isabelle Daucourt
Grès contemporain cuisson Anagama de Robert Roy
Les créatures imaginaires d’Itiv et Yot et sculptures en bois de François Lelièvre
Engagée dans la vie locale, notre galerie met en lumière les arts métiers d’art et design de la région.
STAGES CYANOTYPE
David Di Paolo vous propose 3 stages pour découvrir la technique du cyanotype. Vous apprendrez à manipuler les produits, à sensibiliser un support et surtout à laisser libre cours à votre imagination pour créer des œuvres uniques à rapporter chez vous ! Le matériel est fourni. Vous pouvez venir avec vos objets et végétaux pour réaliser vos photogrammes.
DATES 2, 8 et 16 Août de 14h à 17h
Tarif 50 euros / participant. .
L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 48 11 84 q.descreateurs@gmail.com
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English : Exposition été indien
L’événement Exposition été indien Toucy a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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