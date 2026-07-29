Exposition été indien L’Atelier Galerie Toucy

Informations pratiques

Toucy

Exposition été indien

L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-10-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Deuxième exposition estivale de L’association Quartier des créateurs.

Au programme

Cyanotypes de David di Paolo

Vaiselle contemporaine en porcelaine de Joe Christopherson

Grès et émaux à l’oxyde de fer d’Isabelle Daucourt

Grès contemporain cuisson Anagama de Robert Roy

Les créatures imaginaires d’Itiv et Yot et sculptures en bois de François Lelièvre

Engagée dans la vie locale, notre galerie met en lumière les arts métiers d’art et design de la région.

STAGES CYANOTYPE

David Di Paolo vous propose 3 stages pour découvrir la technique du cyanotype. Vous apprendrez à manipuler les produits, à sensibiliser un support et surtout à laisser libre cours à votre imagination pour créer des œuvres uniques à rapporter chez vous ! Le matériel est fourni. Vous pouvez venir avec vos objets et végétaux pour réaliser vos photogrammes.

DATES 2, 8 et 16 Août de 14h à 17h

Tarif 50 euros / participant. .

L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 48 11 84 q.descreateurs@gmail.com

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English : Exposition été indien

L’événement Exposition été indien Toucy a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !