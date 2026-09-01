Exposition Étreintes d’Angela Bonavita au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Informations pratiques

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de la rentrée : « Exposition Etreintes d’Angela Bonavita », du 15 septembre au 15 octobre 2026 ‍

Exposition gratuite en accès libre

L’exposition Étreintes explore les relations humaines à travers une peinture expressive et sensible. Les tableaux représentent des corps en mouvement, des rencontres, des tensions et des émotions profondes. Entre abstraction et figuration, Angela Bonavita utilise la matière, la couleur et le geste pour traduire le désir de proximité dans un monde où les relations deviennent souvent virtuelles.

À travers ces œuvres, l’artiste invite les jeunes à dépasser la peur du contact réel et à redécouvrir la force des émotions vécues dans la présence de l’autre. Les réseaux sociaux créent des liens rapides mais parfois superficiels ; la peinture rappelle ici l’importance du regard, du toucher, de l’étreinte et de la rencontre humaine.

Chaque toile devient ainsi un espace d’émotion, de fragilité et de vérité, où les corps racontent ce que les mots et les écrans ne peuvent pas exprimer.

Save the date !

Mardi 15 septembre à partir de 18h : Vernissage en présence de l’artiste

Du 15 septembre au 15 octobre, la galerie du CPA Maurice Ravel accueille sa nouvelle exposition de la rentrée : Étreintes d’Angela Bonavita ! Une réflexion sur les relations humaines et la force des liens.

Du mardi 15 septembre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T12:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T09:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T09:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00;2026-09-17T09:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-18T09:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-19T09:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T09:00:00+02:00_2026-09-20T21:00:00+02:00;2026-09-21T09:00:00+02:00_2026-09-21T21:00:00+02:00;2026-09-22T09:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00;2026-09-23T09:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00;2026-09-24T09:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-09-25T09:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00;2026-09-26T09:00:00+02:00_2026-09-26T21:00:00+02:00;2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T21:00:00+02:00;2026-09-28T09:00:00+02:00_2026-09-28T21:00:00+02:00;2026-09-29T09:00:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00;2026-09-30T09:00:00+02:00_2026-09-30T21:00:00+02:00;2026-10-01T09:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-02T09:00:00+02:00_2026-10-02T21:00:00+02:00;2026-10-03T09:00:00+02:00_2026-10-03T21:00:00+02:00;2026-10-04T09:00:00+02:00_2026-10-04T21:00:00+02:00;2026-10-05T09:00:00+02:00_2026-10-05T21:00:00+02:00;2026-10-06T09:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00;2026-10-07T09:00:00+02:00_2026-10-07T21:00:00+02:00;2026-10-08T09:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00;2026-10-09T09:00:00+02:00_2026-10-09T21:00:00+02:00;2026-10-10T09:00:00+02:00_2026-10-10T21:00:00+02:00;2026-10-11T09:00:00+02:00_2026-10-11T21:00:00+02:00;2026-10-12T09:00:00+02:00_2026-10-12T21:00:00+02:00;2026-10-13T09:00:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00;2026-10-14T09:00:00+02:00_2026-10-14T21:00:00+02:00;2026-10-15T09:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/107 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



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