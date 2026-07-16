Exposition : « Exploratrice du Merveilleux », Médiathèque Corbin, Liverdun

Informations pratiques

Exposition : « Exploratrice du Merveilleux » 19 et 20 septembre Médiathèque Corbin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Médiathèque accueille l’exposition « Exploratrice du Merveilleux » de l’artiste Gaëlle Chauveaux.

L’installation évoque une personne en transformation qui explore à sa manière une forme de merveilleux du quotidien : celui qui permet de résister, de créer, de rêver, de réparer ou de se réinventer.

Le visiteur est invité à circuler librement parmi des installations composées d’objets, de textes, d’archives sensibles et de fragments de présences.

Une invitation à ralentir, à regarder autrement et peut-être aussi à retrouver quelque chose de soi.

Médiathèque Corbin 13 Place de la Cagnotte 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est

La Médiathèque accueille l’exposition « Exploratrice du Merveilleux » de l’artiste Gaëlle Chauveaux.

©Gaelle Chauveaux