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Exposition : « Exploratrice du Merveilleux », Médiathèque Corbin, Liverdun

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Corbin · Liverdun

Exposition : « Exploratrice du Merveilleux », Médiathèque Corbin, Liverdun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Corbin
Adresse
13 Place de la Cagnotte 54460 Liverdun
Ville
54460 Liverdun
Département
Meurthe-et-Moselle

Exposition : « Exploratrice du Merveilleux » 19 et 20 septembre Médiathèque Corbin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Médiathèque accueille l’exposition « Exploratrice du Merveilleux » de l’artiste Gaëlle Chauveaux.
L’installation évoque une personne en transformation qui explore à sa manière une forme de merveilleux du quotidien : celui qui permet de résister, de créer, de rêver, de réparer ou de se réinventer.
Le visiteur est invité à circuler librement parmi des installations composées d’objets, de textes, d’archives sensibles et de fragments de présences.
Une invitation à ralentir, à regarder autrement et peut-être aussi à retrouver quelque chose de soi.

Médiathèque Corbin 13 Place de la Cagnotte 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
La Médiathèque accueille l’exposition « Exploratrice du Merveilleux » de l’artiste Gaëlle Chauveaux.

©Gaelle Chauveaux

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