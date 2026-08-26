Exposition « Fantasmes colorés » — Annette Weber à Paris Atelier Arnaud Marie Paris

Informations pratiques

Exposition « Fantasmes colorés » — Annette Weber à Paris

J’ai le plaisir de partager l’annonce de l’exposition de Dr. Annette Weber, artiste allemande originaire de Bad Homburg, qui présente son univers pictural à Paris.

À travers une peinture abstraite, expressive et très colorée, Annette Weber joue avec les formes, les mouvements et les contrastes pour créer des œuvres qui invitent chacun à une interprétation personnelle.

Fantasmes colorés

Du 1er septembre au 7 novembre 2026

Atelier – Arnaud Marie

6 rue Bertin Poirée, 75001 Paris

Du mardi au samedi : 9h00–19h00

Jeudi : 11h00–20h00

Une belle rencontre entre art allemand et scène artistique parisienne.

Si vous êtes à Paris pendant cette période, n’hésitez pas à découvrir cette exposition et à partager cette invitation autour de vous.

#Exposition #ArtContemporain #AnnetteWeber #ArtAllemand #Peinture #Paris #ArtParis #BadHomburg

Exposition de peintures abstraites « Fantasmes colorés » de l’artiste allemande Annette Weber à Paris, du 1er septembre au 7 novembre 2026.

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

jeudi

de 11h00 à 20h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T12:00:00+02:00

fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-01T09:00:00+02:00_2026-09-01T19:00:00+02:00;2026-09-02T09:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T09:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T09:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T09:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00;2026-09-08T09:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-09T09:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T09:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T09:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-13T09:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-15T09:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T09:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00;2026-09-18T09:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T09:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T09:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-22T09:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T09:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00;2026-09-25T09:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T09:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-29T09:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T09:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T11:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00;2026-10-02T09:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T09:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T09:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-06T09:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-07T09:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T11:00:00+02:00_2026-10-08T20:00:00+02:00;2026-10-09T09:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T09:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T09:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00;2026-10-13T09:00:00+02:00_2026-10-13T19:00:00+02:00;2026-10-14T09:00:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00;2026-10-15T11:00:00+02:00_2026-10-15T20:00:00+02:00;2026-10-16T09:00:00+02:00_2026-10-16T19:00:00+02:00;2026-10-17T09:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-18T09:00:00+02:00_2026-10-18T19:00:00+02:00;2026-10-20T09:00:00+02:00_2026-10-20T19:00:00+02:00;2026-10-21T09:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T20:00:00+02:00;2026-10-23T09:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T09:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-25T09:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00;2026-10-27T09:00:00+02:00_2026-10-27T19:00:00+02:00;2026-10-28T09:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T11:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-30T09:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T09:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-01T09:00:00+02:00_2026-11-01T19:00:00+02:00;2026-11-03T09:00:00+02:00_2026-11-03T19:00:00+02:00;2026-11-04T09:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T11:00:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00;2026-11-06T09:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T09:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00

Atelier Arnaud Marie 6 rue Bertin Poirée 75001 Paris



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