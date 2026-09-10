Exposition : Femme, Vie, Liberté Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Tout a commencé en septembre 2022 avec la mort tragique de Mahsa-Jina Amini, arrêtée pour un voile supposément mal porté. Cette exposition lui rend hommage, ainsi qu’à toutes les victimes, et à celles et ceux qui, encore aujourd’hui, poursuivent ce combat pour la liberté et la dignité en Iran.

Commissaire d’exposition : Golnaz Broomandi



Avec le soutien de la maison d’édition et librairie Perse en poche (Paris 15e), l’agence Middle East Images et la Mairie du 15e.

Découvrez l’exposition du 15 septembre au 11 octobre au rez-de-chaussée (niveau 0), aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

À l’occasion du quatrième anniversaire du mouvement « Femme, Vie, Liberté », une sélection de photographies consacrées à l’un des soulèvements les plus marquants de l’histoire contemporaine de l’Iran.

Du mardi 15 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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