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Exposition : Femme, Vie, Liberté Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Exposition : Femme, Vie, Liberté Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Tout a commencé en septembre 2022 avec la mort tragique de Mahsa-Jina Amini, arrêtée pour un voile supposément mal porté. Cette exposition lui rend hommage, ainsi qu’à toutes les victimes, et à celles et ceux qui, encore aujourd’hui, poursuivent ce combat pour la liberté et la dignité en Iran.

Commissaire d’exposition : Golnaz Broomandi


Avec le soutien de la maison d’édition et librairie Perse en poche (Paris 15e), l’agence Middle East Images et la Mairie du 15e.

Découvrez l’exposition du 15 septembre au 11 octobre au rez-de-chaussée (niveau 0), aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

À l’occasion du quatrième anniversaire du mouvement « Femme, Vie, Liberté », une sélection de photographies consacrées à l’un des soulèvements les plus marquants de l’histoire contemporaine de l’Iran.
Du mardi 15 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00
Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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