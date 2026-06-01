Exposition : Fiertés 2022, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux
Exposition : Fiertés 2022, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.
Exposition : Fiertés 2022 4 – 20 juin Salle Capitulaire – Cour Mably Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fiertés 2022 fait se rencontrer des figures des luttes LGBTQIA+ avec la foule des marches des fiertés d’hier et d’aujourd’hui. // plus long : Fiertés 2022, fait se rencontrer des figures des luttes LGBTQIA+ avec la foule des marches des fiertés d’hier et d’aujourd’hui. Réalisée spécialement pour le mois des fiertés 2022, les visiteureuses étaient ensuite invité•es à apporter de la couleur et des slogans directement sur l’oeuvre tout le long du festival. Elle est maintenant présentée comme œuvre archive.
Marie Lou Duret est un•e artiste multidisciplinaire qui explore la question de l’archive communautaire et la transmission des expériences personnelles.
Par Marie Lou Duret
Salle Capitulaire – Cour Mably cour mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition ouverte de 15h à 18h minimum – la fermeture pourra être prolongée en fonction des événements organisés en parallèle.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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