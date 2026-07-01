Exposition « Fourqueux d’hier à aujourd’hui à travers les arts », Espace Pierre Delanoë, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Exposition « Fourqueux d’hier à aujourd’hui à travers les arts » 19 et 20 septembre Espace Pierre Delanoë Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition d’une centaine d’œuvres (tableaux, gravures, photos…) illustrant l’évolution de la commune de Fourqueux du XVIIème siècle à 2026. En association avec Fourqueux patrimoine.

Espace Pierre Delanoë 2 place victor hugo 78112 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78112 Fourqueux Yvelines Île-de-France

Exposition

© Henri Marret, Fourqueux vu de la plaine. Prêt de M. et Mme Vittel, habitants de Fourqueux.