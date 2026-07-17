Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps, Centre administratif, Châtillon

Informations pratiques

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps 19 et 20 septembre Centre administratif Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »

Déchirures, effacements, taches, restaurations ou usures : les archives portent les marques du temps. À travers une sélection de photographies issues des fonds municipaux, cette exposition révèle la fragilité de ces témoins du passé et les efforts nécessaires à leur préservation.

Entrée libre

Centre administratif 79 rue Pierre Sémard 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »

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