Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps, Centre administratif, Châtillon
samedi 19 septembre 2026 · Centre administratif · Châtillon
Informations pratiques
Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps 19 et 20 septembre Centre administratif Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »
Déchirures, effacements, taches, restaurations ou usures : les archives portent les marques du temps. À travers une sélection de photographies issues des fonds municipaux, cette exposition révèle la fragilité de ces témoins du passé et les efforts nécessaires à leur préservation.
Entrée libre
Centre administratif 79 rue Pierre Sémard 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »
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