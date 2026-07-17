UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps, Centre administratif, Châtillon

samedi 19 septembre 2026 · Centre administratif · Châtillon

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps, Centre administratif, Châtillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre administratif
Adresse
79 rue Pierre Sémard 92320 Châtillon
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps 19 et 20 septembre Centre administratif Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »

Déchirures, effacements, taches, restaurations ou usures : les archives portent les marques du temps. À travers une sélection de photographies issues des fonds municipaux, cette exposition révèle la fragilité de ces témoins du passé et les efforts nécessaires à leur préservation.
Entrée libre

Centre administratif 79 rue Pierre Sémard 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Exposition « FRAGILES, Le patrimoine face au temps »

©

À voir aussi à Châtillon (Hauts-de-Seine)