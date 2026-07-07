Exposition Fragments de réalité à la librairie Livres Books & Cie Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc
mardi 7 juillet 2026 · Rue du Pendillou · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Exposition Fragments de réalité à la librairie Livres Books & Cie
Rue du Pendillou 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
Photographies urbaines minimalistes de Bernard Custodio
Des lignes, des triangles, des rectangles, des trapèzes, des ombres, la lumière, telle est la quête de Bernard Custodio
Photographies urbaines minimalistes de Bernard Custodio
Des lignes, des triangles, des rectangles, des trapèzes, des ombres, la lumière, telle est la quête de Bernard Custodio. La plupart du temps les humains marchent en regardant vers l’horizon, voire juste en dessous à quelques mètres devant eux ; certains se déplacent tête baissée. Lui, il a toujours été attiré par le ciel. Il aime l’éclat de l’instant quand tous les éléments se positionnent et que la lumière fait pulser les couleurs, les reflets des vitres et des métaux. Une très belle exposition à voir jusqu'à la fin août.
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Rue du Pendillou 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 08 60 70 95 livresbooksandcompany@gmail.com
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English :
Minimalist urban photographs by Bernard Custodio
Lines, triangles, rectangles, trapezoids, shadows, light—this is Bernard Custodio’s quest
L’événement Exposition Fragments de réalité à la librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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