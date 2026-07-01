Exposition, Galerie L’Imprévue, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Exposition 4 – 26 juillet Galerie L’Imprévue Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Peintre du dehors, Francois Scrève a considérablement agrandi son atelier et l’aire de son art sur les chemins des arbres, des cailloux, des herbes, de l’eau et du ciel, dans la nature où, dit-il, ni la lumière ni la météo ne se domestiquent. Et il ajoute, c’est en étant au centre du vivant, de la vibration même, origine de la couleur, que se résout le paradoxe d’une peinture intensément préméditée et cependant reliée à la spontanéité et l’instant. La peinture en clair-obscur de François Scrève saisit d’abord ombres et lumières de la vibration des saisons de la terre, l’art est cette présence au monde.

Galerie L’Imprévue 3 rue Général Lafont, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Peintures de Francois Scrève