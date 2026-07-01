Peintre du dehors, L’Imprévue, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Peintre du dehors 4 – 26 juillet L’Imprévue Gard

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Peintre du dehors,

Ftancois Screve a considérablement agrandi son atelier et l’aire de son art sur les chemins des arbres, des cailloux, des herbes, de l’eau et du ciel, dans la nature où, dit-il, ni la lumière ni la météo ne se domestiquent. Et il ajoute, c’est en étant au centre du vivant, de la vibration même, origine de la couleur, que se résout le paradoxe d’une peinture intensément préméditée et cependant reliée à la spontanéité et l’instant.

la peinture en clair-obscur de François Scrève saisit d’abord ombres et lumières de la vibration des saisons de la terre. L’art est cette présence au monde.

L’Imprévue 3, Rue du Général Lafont, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 07 83 30 81 07 [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 30 81 07 »}] Maison des arts et des savoirs, fondée au XXIème siècle, l’Imprévue est un lieu de création et de rencontres. D’abord Maison d’Édition et Galerie d’Art, nous accueillons dans notre espace des expositions, des événements et divers formats de performances et de spectacles des arts vivants (théâtre, concert, lectures, etc.).

Association située à Saint-Jean-du-Gard, en Cévennes.

peintures à l’huile – extérieurs – paysages peinture à l’huile paysages

françois screve