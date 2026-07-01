Les estivales végétales, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
mardi 21 juillet 2026 · Maison Rouge musée des vallées cévenoles · Saint-Jean-du-Gard
Informations pratiques
Les estivales végétales 21 juillet – 19 août Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
• Observation botanique : observation à la loupe et échange sur les vertus des plantes à l’ombre du jardin.
• Parcours des secrets : boîtes mystères à toucher et flacons à senteurs pour redécouvrir les végétaux en s’amusant.
• Atelier des couleurs : création d’empreintes végétales sur tissu ou papier avec les plantes tinctoriales du jardin.
• Bar à siroter : une pause fraîcheur avec dégustation ludique d’eaux de fleurs et hydrolats du jardin pour tester vos papilles.
Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 10 48 https://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/
Une animation « à la carte », ludique et sensorielle au sein du parc arboré et du jardin ethnobotanique du musée, pour découvrir les essences végétales, leurs usages et apprendre à les reconnaître.
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