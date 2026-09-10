Exposition : George Sand, 150 ans de modernité, Site Simone Veil, Amiens

Informations pratiques

Exposition : George Sand, 150 ans de modernité 19 et 20 septembre Site Simone Veil Somme

Accès gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1876 disparaissait George Sand (1804-1876).

Le Département vous propose de (re)découvrir cette écrivaine majeure de la littérature française, qui a fait du peuple et du terroir ses thèmes fétiches. C’est aussi une femme engagée politiquement, voyageuse et artiste qui a démontré au XIXe siècle qu’une femme pouvait choisir sa vie.

Cette exposition est un prêt du musée George Sand et de la vallée noire, proposée dans le cadre du 150e anniversaire de sa mort.

Un livret-jeu est proposé aux plus jeunes pour mieux comprendre l’autrice.

Site Simone Veil 49 Boulevard de Châteaudun 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr/jep Construit dans les années 1880 pour accueillir l’École normale des institutrices de la Somme, l’édifice est ensuite devenu l’IUFM dans les années 1980. En 2021, le bâtiment devient le site Simone Veil et accueille désormais des services du social du Département de la Somme. Le parking du site est ouvert gratuitement à l’ensemble des visiteurs.

En 1876 disparaissait George Sand (1804-1876).