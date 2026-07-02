Exposition « Graffitis au 312 », MATP, Angers

Informations pratiques

Exposition « Graffitis au 312 » Dimanche 20 septembre, 14h00 MATP Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le CAUE de Maine-et-Loire vous invite à découvrir l’exposition “Graffitis au 312” dans un lieu insolite de la Maison de l’Architecture des Territoires et du Paysage.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, il sera possible de découvrir les entrailles de la Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage. Vous découvrirez le couloir secret reliant les deux ailes du bâtiment par le sous-sol et portant les traces de l’occupation du bâtiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu insolite présente une exposition photographique de graffitis, traces des nombreux graffeurs, connus et inconnus, qui ont coloré le béton du bâtiment, encrassé par le temps, avant sa rénovation en 2005.

Réalisée en 2018, à l’occasion des 80 ans du bâtiment, cette exposition exceptionnelle n’est accessible que lors de l’ouverture de la MATP pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312

MATP 312 Avenue René Gasnier, 49100 angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://matp-angers.fr [{« link »: « https://www.caue49.com/?portfolio=graffitis-au-312 »}] Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage à Angers (MATP)

Le CAUE de Maine-et-Loire vous invite à découvrir l’exposition “Graffitis au 312” dans un lieu insolite de la Maison de l’Architecture des Territoires et du Paysage.

© CAUE de Maine-et-Loire