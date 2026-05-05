Exposition : GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette

Exposition : GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette 14 mai – 12 juillet Zone iLe Moulin de la Fontaine Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Zone i propose deux expositions, au moulin et en extérieur : Grain de Christian Louis et Graines de Regards avec les œuvres de 5 photographes du territoire Exposition : GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette. Il y a presque 10 ans, Zone i, alors simple projet, a trouvé sa place dans un moulin. Un lieu de sens, jadis dédié à la production de farine pour la Vallée du Loir, aujourd’hui transformé en laboratoire culturel. Le Moulin de la Fontaine accueille désormais artistes et photographes, véritables artisans de l’image et du grain argentique. Comme le meunier exploite la force de l’eau, le photographe capte la lumière et le temps. Tous deux, nécessaires à la vie de la vallée, font du moulin un carrefour de rencontres créatives.

Zone iLe Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 16 41 20 »}]

Zone i propose deux expositions, au moulin et en extérieur : Grain de Christian Louis et Graines de Regards avec les œuvres de 5 photographes du territoire Exposition : GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Th Exposition