Week-end d’ouverture à Zone i à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette
Week-end d’ouverture à Zone i à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette jeudi 14 mai 2026.
Week-end d’ouverture à Zone i à Thoré-la-Rochette 14 – 16 mai Zone iLe Moulin de la Fontaine Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T00:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00
Pour accompagner les expos, un programme de médiation facilitera l’accès à la culture pour les habitants et les visiteurs : ateliers de création photographique, visites commentées des expositions, et ateliers de sensibilisation à l’environnement. Mais avant tout place au week-end d’ouverture ! Week-end d’ouverture à Zone i à Thoré-la-Rochette. Pour ce week-end d’ouverture, de nombreuses animations seront proposées : présentation des expositions, rencontres avec les artistes, concerts, DJ sets, ateliers, visites commentées et visites nature. Retrouvez le programme complet et les horaires ci-dessous.
Zone iLe Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 16 41 20 »}]
Pour accompagner les expos, un programme de médiation facilitera l’accès à la culture pour les habitants et les visiteurs : ateliers de création photographique, visites commentées des expositions, et Concert
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